WSJ: Си Цзиньпин хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в сентябре

Председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин изменил график планов, чтобы встреться на саммите ШОС с Владимиром Путиным.

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет сделать официальную встречу с президентом России на сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре.

“На сегодняшний день осуществляется подготовка к транспортировке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для партнерских встреч. Путина и других лидеров”, – говорится в сообщении.

Сейчас желание китайского политика встретиться с Путиным стало больше, после приезда спикераПалаты представителей США Нэнси Пелоси.