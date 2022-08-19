WSJ: Си Цзиньпин хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в сентябре
Председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин изменил график планов, чтобы встреться на саммите ШОС с Владимиром Путиным.
Председатель КНР Си Цзиньпин хочет сделать официальную встречу с президентом России на сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре.
“На сегодняшний день осуществляется подготовка к транспортировке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для партнерских встреч. Путина и других лидеров”, – говорится в сообщении.
Сейчас желание китайского политика встретиться с Путиным стало больше, после приезда спикераПалаты представителей США Нэнси Пелоси.
Опубликовано: Силивончик Алина
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