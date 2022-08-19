Китайский суд назначил суровое наказание миллиардеру: 13 лет тюрьмы и штраф $8,1 млрд
В Шанхае 19 августа китайско-канадский миллиардер Сяо Цзяньхуа был приговорен к длительному тюремному сроку, при этом его оштрафовали на крупную денежную сумму. Бизнесмена осудили за взятки и мошенничество.
Назначенный приговор для Сяо Цзяньхуа приведен уже в облегченной форме: наказание ему смягчили за чистосердечное признание своей вины.
Бизнесмена обвинили в незаконном получении государственных депозитов, в том, что он злоупотреблял доверием, брал взятки, нелегально использовал средства.
Компанию миллиардера Tomorrow Holdings оштрафовали на 55,03 млрд юаней (более 8 млрд долларов), а самого владельца принудили к выплате 6,5 млн юаней.
Согласно вердикту суда, действия предпринимателя и его компании "нанесли ущерб финансовой безопасности государства".
Сотрудники следственных органов предположили, что в 2001-2021 годах Сяо Цзяньхуа и Tomorrow Holdings занимались подкупом чиновников, передавая им в собственность акции и недвижимость.
Сумма сделанных взяток составляет свыше 680 млн юаней (примерно 100 млн долларов).
Из решения суда следует, что предприниматель незаконно задействовал свою финансовую сеть, состоящую из 40 с лишним компаний.
Таким образом он продавал страховку и прочие инвестиционные продукты. Прибыль от незаконных сделок составила свыше 311,6 млрд юаней.
Опубликовано: Храмова Оксана
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