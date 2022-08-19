The Hill: США не могут одновременно противостоять России и Китаю

Глава командования стратегических сил США Чарльз Ричард высказал мнение, что у США перед Китаем и Россией нет шансов выиграть конфликт.

На сегодняшний день уже многие поняли, что США берет на себя слишком много. К такому выводу приходят и многочисленные чиновники и руководители в США.

Один из таких людей глава командования стратегических сил США Чарльз Ричард. Он считает, что Вашингтон старается разработать новую ядерную доктрину.

Также было отмечено, что Китай и Россия считаются двумя крупнейшими державами против которых США не устоять. По словам Ричарда, у страны нет нестратегического оружия, которое могло бы выиграть в таком бою. Поэтому США необходимо хорошо подумать прежде чем играть в ядерные игры.