The Hill: США не могут одновременно противостоять России и Китаю
Глава командования стратегических сил США Чарльз Ричард высказал мнение, что у США перед Китаем и Россией нет шансов выиграть конфликт.
На сегодняшний день уже многие поняли, что США берет на себя слишком много. К такому выводу приходят и многочисленные чиновники и руководители в США.
Один из таких людей глава командования стратегических сил США Чарльз Ричард. Он считает, что Вашингтон старается разработать новую ядерную доктрину.
Также было отмечено, что Китай и Россия считаются двумя крупнейшими державами против которых США не устоять. По словам Ричарда, у страны нет нестратегического оружия, которое могло бы выиграть в таком бою. Поэтому США необходимо хорошо подумать прежде чем играть в ядерные игры.
Опубликовано: Силивончик Алина
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