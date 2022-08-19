Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики после того, как в сеть попало видео ее танцев на вечеринке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что прошла тест на наркотики, чтобы доказать, что не употребляет запрещенные вещества.

Это произошло после того как на этой неделе в сети появилось видео, на котором она танцует на «дикой» вечеринке со своими друзьями.

На пресс-конференции в пятницу премьер-министр Санна Марин сказала, что сдала тест ранее в тот же день и что результаты будут доступны на следующей неделе.

Она поклялась, что никогда не употребляла запрещенные наркотики, и сказала, что ее способность выполнять свои служебные обязанности не пострадала в тот субботний вечер, о котором идет речь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал коллегу. Он заявил, что у премьер-министра Финляндии были веские причины праздновать, потому что ее страна вступает в НАТО.

По его словам, если по этому поводу премьер-министр Финляндии выпил еще немного водки Finlandia и потанцевал, то в этом нет ничего страшного.

Видеоклипы, на которых 36-летняя Марин тусуется с известными финскими влиятельными лицами и артистами, начали распространяться в социальных сетях на этой неделе, а затем были опубликованы СМИ в Финляндии и за рубежом.

Марин, которая стала самым молодым премьер-министром Финляндии, когда ее избрали в 2019 году, сказала, что «разочарована» тем, что кадры стали достоянием общественности, но заявила, что не сделала ничего плохого.

Марин также сказала, что не планирует менять свои социальные привычки в тридцать с небольшим лет.