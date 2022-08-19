Из-за низкого уровня воды в Дунае обнаружились старые немецкие корабли с боеприпасами

Самая сильная за последние годы засуха в Европе привела к тому, что могучая река Дунай достигла одного из самых низких уровней почти за столетие.

Из-за этого обнаружились остова десятков немецких военных кораблей, нагруженных взрывчаткой, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от речного портового города Сербии.

Суда были среди сотен, затопленных на Дунае Черноморским флотом нацистской Германии в 1944 году, когда они отступали от наступающих советских войск.

Многие из этих кораблей до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

74-летний Велимир Трайилович, пенсионер из Прахово, написавший книгу о немецких кораблях, говорит, что немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает местным жителям.

Работники местной рыбной промышленности также подвергаются риску, в том числе из Румынии, которая находится через реку.

Некоторые из кораблей, разбросанных по руслу реки, все еще могут похвастаться башнями, командными мостиками, сломанными мачтами и искривленными корпусами, в то время как другие в основном лежат под водой под песчаными отмелями.

Месяцы засухи и рекордно высоких температур затруднили речное движение по жизненно важным артериям в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию.