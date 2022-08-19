В Китае известного миллиардера приговорили к 13 годам тюрьмы

Китайско-канадский миллиардер Сяо Цзяньхуа был приговорен к 13 годам тюремного заключения в Китае, а его компания оштрафована на более чем 8 млрд долларов.

Сяо Цзяньхуа и его компания Tomorrow Holdings были обвинены в растрате и взяточничестве, заявил суд в Шанхае.

Одного из самых богатых людей Китая, в последний раз видели увезенным из роскошного отеля в Гонконге в 2017 году. С тех пор от него не было никаких официальных вестей, пока в июле посольство Канады не сообщило, что он предстанет перед судом.

Сяо и его фирма были признаны виновными в незаконном освоении государственных вкладов, нарушении доверия при использовании вверенного имущества и незаконном использовании средств.

Суд заявил, что Сяо и его компания признали себя виновными и сотрудничали с властями, поэтому их наказание было смягчено.

В июле посольство Канады заявило, что его дипломатам было отказано в доступе к судебному процессу. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай не признает двойное гражданство, поэтому Сяо не имеет таких прав.

Сообщается, что Сяо имел тесные связи с высшими эшелонами правящей Коммунистической партии, в том числе с семьей президента Си Цзиньпина.

К 2016 году его собственный капитал вырос примерно до 6 млрд долларов, согласно Hurun Report, рейтингу самых богатых людей Китая.