Макрон впервые позвонил Путину после почти трехмесячного перерыва

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Макрон и Путин обсудили, в частности, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По информации Кремля, президенты подчеркнули важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ для оценки фактической ситуации на месте.

Сообщается также, что российская сторона подтвердила готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Стоит отметить, что в последний раз два президента разговаривали 28 мая. В разговоре участвовал Олаф Шольц, а главной темой разговора была судьба украинских военных, взятых в плен.

Макрона неоднократно критиковали за частые звонки Путину. В начале августа Кремль заявил, что Россия рассматривает Францию как недружественное государство и что переговоры между двумя лидерами «излишни».

Представитель офиса французского президента заявил, что телефонный звонок Эммануэля Макрона Владимиру Путину был оправдан ввиду серьезной угрозы безопасности, затрагивающей Запорожскую атомную электростанцию в Украине.

Чиновник отметил, что Путин выразил готовность пересмотреть свое предыдущее условие о том, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС с территории России.

Украина и ее западные партнеры хотят, чтобы миссия прибыла на объект из Украины.