Девушка приехала навестить любимого в тюрьме - после страстного поцелуя мужчина сразу скончался

Во время тюремного свидания произошло нечто странное: девушка поцеловала своего парня, после чего он резко почувствовал себя плохо и вскоре умер в конвульсиях.

Джошуа был обычным парнем, учился, потом пошел работать, встретил девушку Рейчел. Пара планировала пожениться.

Но судьба решила иначе, парень свернул на плохую дорожку и в погоне за богатством ввязался в наркобизнес. Кстати и девушку свою он тоже впутал во все это.

Когда Джошуа попался с партией наркотиков, всю вину взял на себя, пособников не выдал. За что и получил приличный срок - свыше 10 лет.

Пара продолжала общаться, поддерживали переписку, встречались на тюремных свиданиях. Одна из таких встреч стала для парня последней.

Во время поцелуя девушка задумала передать любимому порцию наркотиков. Но что-то пошло не так...

Попав в рот к Джошуа пакетик порвался: то ли случайно лопнула сам, то ли парень его нечаянно прокусил.

В итоге большая доза сильнодействующего вещества проникла в организм и убила несчастного за несколько минут.

Рейчел взяли под арест, теперь девушка сама ждет огромного тюремного срока. Но ездить на свидание к ней любимый уже не сможет.