Россия участвует в военных учениях в Венесуэле, это может стать сигналом для всей латинской Америки

Снайперы из России и других стран, враждебных Соединенным Штатам, соревнуются в военных учениях, которые проходят на этой неделе в Венесуэле.

Соревнования представляют собой аналог Олимпийских игр для военных. Международные военные учения проводятся ежегодно с 2015 года, в этом году они впервые проходят в Латинской Америке.

В учениях принимают участие военные из Кубы, Боливии, Никарагуа, Бирмы, Беларуси, Абхазии, Узбекистана, Китая, Индии, Пакистана и Индонезии.

Во время открытия игр министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что все эти страны ежедневно осуждают империалистическую агрессию против народов.

Игры этого года призваны напомнить миру, что у России все еще есть друзья, но наблюдатели считают, что тот факт, что они проводятся в Венесуэле, может иметь более долгосрочный эффект.

Джозеф Хьюмир, исполнительный директор Центра безопасного свободного общества, базирующегося в Вашингтоне аналитического центра говорит, что это направлено на то, чтобы нормализовать более крупное военное присутствие в Латинской Америке.

По его словам, эти игры могут открыть дверь к более крупным военным операциям и играм в будущем с участием не только России, но также Китая и Ирана.

Игры проходят в военном форте Терепаима, расположенном в центрально-западном штате Лара.