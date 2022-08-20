Экономия по-немецки: обтирание тряпкой вполне может заменить душ

В целях экономии воды немецкий чиновник предложил заменить душевые процедуры обтиранием мокрой тряпкой. Он также заявил, что готов показать способы экономии энергии на своем примере.

Чиновник рассказал, что уже 25 лет нагревает воду, прибегая к солнечной энергии. В доме же он отапливает только одну жилую комнату.

«У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, член партии «Зеленые» Винфрид Кречман:

«Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура»

Кречман также предложил немцам использовать вместо душа тряпку:

«Тряпка для мытья — полезное изобретение»

Как сообщает The Hill, зиму в Европе переживут не все, погибнуть могут многие сотни людей.

Произойдет это по разным причинам, в частности, из-за инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и отказа покупать российскую нефть и природный газ.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сделал заявление: этой осенью и зимой граждан ждут более строгие правила энергосбережения.

К примеру, отапливать общественные здания разрешено будет не более чем до 19 градусов.

Еще раньше глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выступил с призывом для европейских стран об экономии газа в целях стабилизации цены.

Он объяснил, что пережить холодный период страны Европы смогут лишь при обязательном сокращении потребления газа на 20%.