Агрономы рассказали, как повысить урожайность крыжовника
Крыжовник выращивают многие садоводы, но далеко не всем удается получать хороший урожай. Между тем есть несколько способов решить эту задачу.
Кусты крыжовника обычно разрастаются. Это приводит к затенению побегов, нехватке питания. Чтобы избежать таких проблем, нужно обрезать кусты весной и осенью.
При весенней обрезке удаляются поврежденные и больные ветки, а также те, что лежат на земле. Концу плодоносных веток нужно укоротить. Осенью обрезают все побеги, кроме 4-5 наиболее сильных.
Подкармливать крыжовник нужно как минимум 5 раз за сезон. Весной нужны азотные составы, во время цветения и налива ягод – две калийно-фосфорные подкормки.
В сентября крыжовник подкармливают нитрофоской, а перед зимой в почву вносят перепревший навоз.
Постоянный полив крыжовнику не нужен. Но три раза в год его нужно хорошо полить. Это делается во время цветения и формирования завязей, в середине июля, а также после сбора урожая.
Для повышения урожайности стоит посадить рядом несколько видов крыжовника для взаимного опыления. В засушливую погоду кусты опрыскивают водой.
Необходимо принимать меры для профилактики болезней и вредителей, обрабатывать кусты специальными составами при появлении признаков атаки насекомых или развития заболевания.
Опубликовано: Светлана Репина
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