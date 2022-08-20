Украина предложила России увеличить транзит газа через свою территорию

Российская Федерация может увеличить транзит газа через Украину в ближайшее время.

Не смотря на конфликт между Российской Федерацией и Украиной, транзит газа в Европу может быть увеличен.

Причем об увеличении объемов поставляемого в Европейский Союз газа заговорили не в Европе, а в самой Украине.

С такой инициативой выступил оператор украинской ГТС. Предлагается компенсировать поставки по "Северному потоку" за счет Украину.

"Оператор ГТС страны предложили компенсировать поставки топлива по "Северному потоку" через Украину и Польшу. По мнению украинских властей, Москва "продолжает игнорировать имеющиеся возможности" по транзиту газа", - передает Sputnik.