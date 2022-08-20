Украина предложила России увеличить транзит газа через свою территорию
Российская Федерация может увеличить транзит газа через Украину в ближайшее время.
Не смотря на конфликт между Российской Федерацией и Украиной, транзит газа в Европу может быть увеличен.
Причем об увеличении объемов поставляемого в Европейский Союз газа заговорили не в Европе, а в самой Украине.
С такой инициативой выступил оператор украинской ГТС. Предлагается компенсировать поставки по "Северному потоку" за счет Украину.
"Оператор ГТС страны предложили компенсировать поставки топлива по "Северному потоку" через Украину и Польшу. По мнению украинских властей, Москва "продолжает игнорировать имеющиеся возможности" по транзиту газа", - передает Sputnik.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Минобороны России сообщило об уничтожении 20 американских бойцов в Харьковской области
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
ВКС России уничтожили более ста бойцов «Кракена» и американских наёмников под Андреевкой
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине