ВКС России уничтожили более ста бойцов «Кракена» и американских наёмников под Андреевкой

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об успешной ликвидации свыше ста бойцов нацбатальона «Кракен» и около двадцати американских наёмников в Харьковской области.

В субботу, 20 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходу утреннего брифинга доложил об успешном уничтожении российскими воздушно-космическими силами не менее ста служащих полка территориальной обороны «Кракен» ВСУ близ посёлка городского типа Андреевка.

Конашенков добавил, что также высокоточными ударами ВКС РФ были ликвидированы около двадцати американских наёмников, сражавшихся на украинской стороне, в боях за освобождение Харьковской области.