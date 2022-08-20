ВКС России уничтожили 100 бойцов нацбата Кракен и 20 американских наемников

Российские войска нанесли удар по позициям украинских войск на территории Харьковской области.

Российское Министерство обороны заявило, что был нанесен удар по месту дислокации националистического подразделения Кракен.

Из заявления Минобороны следует, что Военно-космические силы Российской Федерации обстреляли их позиции в Харьковской области.

В результате удара, отметили в ведомстве, были ликвидированы 100 бойцов националистического подразделения "Кракен".

В их числе, также отметили во время утреннего брифинга 20 августа, были и 20 наемников из Соединенных Штатов.