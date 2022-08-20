В Западном Крыму сработала система ПВО

Глава Крыма Аксёнов заявил, что на западе Крымского полуострова сработала система ПВО, цель поражена успешно.

В субботу, 20 августа 2022 года, глава Крымской Республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале рассказал об успешном срабатывании средств противовоздушной обороны в Западном Крыму.

Аксёнов отметил, что ПВО в очередной раз отразила атаку, что доказывает профессиональных военных, которым можно доверить безопасность мирных жителей, поэтому обратился к гражданским с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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