В Западном Крыму сработала система ПВО
Глава Крыма Аксёнов заявил, что на западе Крымского полуострова сработала система ПВО, цель поражена успешно.
В субботу, 20 августа 2022 года, глава Крымской Республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале рассказал об успешном срабатывании средств противовоздушной обороны в Западном Крыму.
Аксёнов отметил, что ПВО в очередной раз отразила атаку, что доказывает профессиональных военных, которым можно доверить безопасность мирных жителей, поэтому обратился к гражданским с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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