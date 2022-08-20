Пугачева и Галкин внесли деньги за обучение детей в Москве

Журналисты выяснили, что звездные двойняшки Лиза и Гарри Галкины будут учиться в 3-м классе Первой гимназии.

Журналисты портала dni.ru узнали, что дети Пугачевой и Галкина 1 сентября пойдут в 3-й класс Первой Московской гимназии, сообщает Рамблер.

Они уточняют, что родители Лизы и Гарри уже внесли деньги за их обучение, и пришли к выводу, что Алла Борисовна, вероятно, скоро вернется с ними в Россию.

Согласно прайсу, год учебы ребенка в элитной гимназии стоит 1 680 000 рублей в год. Если там учится двое и более детей - полагается скидка в 10 процентов. То есть, годовая сумма оплаты за учебу двойняшек составляет 3 192 000 рублей.

Издание напоминает, что Первую Московскую гимназию в 2002 году основала жена тогдашнего мэра Юрия Лужкова - Елена Батурина.

Сайт учебного заведения отмечает, что учеников там ждет "углубленное изучение предметов и довузовская подготовка. Английский язык - по программе английских спецшкол". Для каждого ученика составляется индивидуальная программа.