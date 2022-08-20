Энрике Иглесиас заявил о расставании с Анной Курниковой

Российская теннисистка и испанский певец вместе почти два десятка лет, но в последнее время стали появляться слухи об их возможном разводе.

Их роман начался со скандала. Россиянке предложили сняться в клипе Энрике на песню Escape. По сценарию испанец должен был поцеловать Анну, однако артист вдруг закатил истерику - дескать, у девушки прыщ на лице, потому он не станет к ней прикасаться.

После бурных выяснений отношений молодые люди все-таки досняли клип и стали встречаться, напоминает о начале отношений звезд Экспресс газета. Сегодня их пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Влюбленные при этом не выставляют чувства на публику, а просто живут и наслаждаются каждым проведенным днем. Официального сообщения по поводу их свадьбы не было, но Анна сменила фамилию в профиле соцсети на Курникову-Иглесиас.

В конце 2017 года у звездной четы родились двойняшки Николас и Люсия, а в начале 2020-го года теннисистка подарила избраннику дочь Мэри.

В прежние годы Курникова всегда сопровождала любимого во время концертных гастролей, однако с появлением детей делать это стало сложней. Как стало известно изданию, в сентябре пару ожидает очередное расставание. Энрике полетит на несколько дней в Ласс-Вегас, чтобы выступить там, а его любимая останется дома в Майами.

О грядущем расставании поведал сам Иглесиас, записав видео и выложив его в соцсети. «Шоу пройдут 16 и 17 сентября. Меня ожидает путешествие в Вегас», — поделился певец.