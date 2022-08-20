Вице-спикер Госдумы Яровая заявила, что Соединённые Штаты являются субъектом, финансирующий нацизм в мире, который превратил Украину в нацистское государство.

В субботу, 20 августа 2022 года, заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая в ходе своего выступления на Международном антифашистском конгрессе прокомментировала особенности современной внешней политики, которую проводит правительство США.

Яровая заявила, что Вашингтон отрицает многополярность мира, пытаясь обрести политическое господство, демонстрируя тем самым глобальный фашизм и доказывая мировой общественности, что Соединённые Штаты – субъект, финансирующий нацизм в мире, который виновен в происходящем сегодня на Украине.

Помимо этого Ирина Яровая анонсировала создание в обозримом будущем нового закона, целью которого станет недопущение реабилитации нацизма, над разработкой которого будет работать самостоятельно.