Умер «крестный папа» Фили из «Спокойной ночи, малыши!» актер Сергей Григорьев

Подруга покойного Ирина Озерная рассказала в соцсетях, что кукловод ушел из жизни в Израиле в возрасте 64 лет.

Известие о смерти артиста Сергея Григорьева пришло из Израиля, где он жил в последнее время.

Как сообщила знакомая покойного Ирина Озерная, известный россиянам по озвучиванию "Фили" из детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" артист ушел из жизни в возрасте 64 лет 19 августа, сообщает Вокруг ТВ.

Причину смерти мужчины Ирина не раскрывала. Она уточнила, что похороны звезды состоятся 21 августа - на кладбище поселка Текоа в Гуш-Эционе.

Сергей Григорьев получил известность благодаря озвучке щенка Фили в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Кукловод был занят в этом проекте с 1987-го по 2014-й год. В 2003-м году он стал также голосом кота Коксика в другой популярной программе - «Шишкин лес».