Умер «крестный папа» Фили из «Спокойной ночи, малыши!» актер Сергей Григорьев
Подруга покойного Ирина Озерная рассказала в соцсетях, что кукловод ушел из жизни в Израиле в возрасте 64 лет.
Известие о смерти артиста Сергея Григорьева пришло из Израиля, где он жил в последнее время.
Как сообщила знакомая покойного Ирина Озерная, известный россиянам по озвучиванию "Фили" из детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" артист ушел из жизни в возрасте 64 лет 19 августа, сообщает Вокруг ТВ.
Причину смерти мужчины Ирина не раскрывала. Она уточнила, что похороны звезды состоятся 21 августа - на кладбище поселка Текоа в Гуш-Эционе.
Сергей Григорьев получил известность благодаря озвучке щенка Фили в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Кукловод был занят в этом проекте с 1987-го по 2014-й год. В 2003-м году он стал также голосом кота Коксика в другой популярной программе - «Шишкин лес».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Умер «крестный папа» Фили из «Спокойной ночи, малыши!» актер Сергей Григорьев
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