Секс для выживания: британки стали зарабатывать на хлеб проституцией
Все больше жительниц Великобритании присоединяются к женщинам древнейшей профессии, чтобы прокормить семью. Среди ночных бабочек много матерей-одиночек, которые идут на это из отчаяния, потому что иначе не выжить.
К росту числа путан на улицах Великобритании привел стремительный скачек цен в стране.
Женщины поставлены в такие условия, что вынуждены соглашаться даже на рискованный секс с опасными и жестокими клиентами.
В организации, созданной для оказания помощи проституткам, отметили: число обращений в к ним женщин в трудной ситуации в летний период увеличилось в разы.
Надо оплачивать большие счета, растут цены на электроэнергию, подорожали продукты питания...
Все эти факторы ведут к тому, что не все женщины имеют возможность предлагать свои услуги через интернет.
Это, в свою очередь, ведет к тому, что женщины вынуждены искать клиентов на улице. А это высокий риск столкнуться с жестокостью и насилием.
В проститутки идут, как правило, матери-одиночки, многодетные матери.
Школьные летние каникулы затрудняют работу матерей-путан, зарабатывать на проверенных надежных платформах женщины не могут и вынуждены уходить на улицы в поисках случайных клиентов.
Пресс-секретарь организации, помогающей проституткам Ники Адамс:
"Кризис стоимости жизни в настоящее время подталкивает женщин к секс-бизнесу различными способами – будь то на улице, в помещении или в интернете. Повсеместно мы видим, что люди приходят на эту работу из отчаяния"
Таким образом, у женщин древнейшие профессии остается все меньше возможностей для защиты себя от насилия и эксплуатации.
"И это также означает, что условия секс-работы ухудшаются до такой степени, что они подвергают риску жизни женщин"
Ники Адамс приводи в пример одну реальную историю о тяжелой ситуации многодетной матери-одиночки, которая растит четверых детей.
Помощи от государства она не получает, женщина вынуждена несколько вечеров в неделю зарабатывать проституцией, чтобы прокормить детей.
Женщина рассказала, что деньги, которые она заработала своим телом несколько раз спасали ей и детям жизнь.
Однако она всерьез опасается, что о ее заработках узнает бывший парень, который очень жестоко с ней обращался.
Другая британская организация Beyond The Streets, помогающая работницам секс-индустрии уйти из рискованного бизнеса, тоже рассказала об участившихся звонках от женщин с просьбой о помощи. Они вынуждены заниматься "сексом ради выживания" в условиях кризиса.
"Мы называем это так – секс для выживания, потому что это единственный выбор, который эти женщины могут сделать, чтобы выжить. Это делается для удовлетворения основных потребностей – иметь достаточно денег на еду и оплату аренды"
Мужчины - любители услуг секс-работниц - тоже уже поняли ситуацию, когда женщины оказались в безвыходном бедственном положении.
Клиенты все чаще предлагают ночным бабочкам самые опасные и жесткие варианты "работы".
Отказать британки уже не могут и соглашаются на все, потому что им надо любой ценой заработать на жизнь.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Секс для выживания: британки стали зарабатывать на хлеб проституцией
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Умер «крестный папа» Фили из «Спокойной ночи, малыши!» актер Сергей Григорьев
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине