Секс для выживания: британки стали зарабатывать на хлеб проституцией

Все больше жительниц Великобритании присоединяются к женщинам древнейшей профессии, чтобы прокормить семью. Среди ночных бабочек много матерей-одиночек, которые идут на это из отчаяния, потому что иначе не выжить.

К росту числа путан на улицах Великобритании привел стремительный скачек цен в стране.

Женщины поставлены в такие условия, что вынуждены соглашаться даже на рискованный секс с опасными и жестокими клиентами.

В организации, созданной для оказания помощи проституткам, отметили: число обращений в к ним женщин в трудной ситуации в летний период увеличилось в разы.

Надо оплачивать большие счета, растут цены на электроэнергию, подорожали продукты питания...

Все эти факторы ведут к тому, что не все женщины имеют возможность предлагать свои услуги через интернет.

Это, в свою очередь, ведет к тому, что женщины вынуждены искать клиентов на улице. А это высокий риск столкнуться с жестокостью и насилием.

В проститутки идут, как правило, матери-одиночки, многодетные матери.

Школьные летние каникулы затрудняют работу матерей-путан, зарабатывать на проверенных надежных платформах женщины не могут и вынуждены уходить на улицы в поисках случайных клиентов.

Пресс-секретарь организации, помогающей проституткам Ники Адамс:

"Кризис стоимости жизни в настоящее время подталкивает женщин к секс-бизнесу различными способами – будь то на улице, в помещении или в интернете. Повсеместно мы видим, что люди приходят на эту работу из отчаяния"

Таким образом, у женщин древнейшие профессии остается все меньше возможностей для защиты себя от насилия и эксплуатации.

"И это также означает, что условия секс-работы ухудшаются до такой степени, что они подвергают риску жизни женщин"

Ники Адамс приводи в пример одну реальную историю о тяжелой ситуации многодетной матери-одиночки, которая растит четверых детей.

Помощи от государства она не получает, женщина вынуждена несколько вечеров в неделю зарабатывать проституцией, чтобы прокормить детей.

Женщина рассказала, что деньги, которые она заработала своим телом несколько раз спасали ей и детям жизнь.

Однако она всерьез опасается, что о ее заработках узнает бывший парень, который очень жестоко с ней обращался.

Другая британская организация Beyond The Streets, помогающая работницам секс-индустрии уйти из рискованного бизнеса, тоже рассказала об участившихся звонках от женщин с просьбой о помощи. Они вынуждены заниматься "сексом ради выживания" в условиях кризиса.

"Мы называем это так – секс для выживания, потому что это единственный выбор, который эти женщины могут сделать, чтобы выжить. Это делается для удовлетворения основных потребностей – иметь достаточно денег на еду и оплату аренды"

Мужчины - любители услуг секс-работниц - тоже уже поняли ситуацию, когда женщины оказались в безвыходном бедственном положении.

Клиенты все чаще предлагают ночным бабочкам самые опасные и жесткие варианты "работы".

Отказать британки уже не могут и соглашаются на все, потому что им надо любой ценой заработать на жизнь.