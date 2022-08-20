В США рассказали как экономика России удержалась под санкциями

Обозреватель The National Interest Эпископос назвал четыре причины сохранившие устойчивость экономики России под влиянием антироссийских санкций.

В субботу, 20 августа 2022 года, обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос отметил завидную устойчивость российской экономики, доказывающую бесполезность введённых против России санкций Запада.

Журналист убеждён, что одной из важнейших причин, которые разрушили планы Байдена по превращению рубля в руины, стала оперативная деятельность Центрального банка РФ, которая впоследствии превратила российскую валюту в одну из самых сильных в мире.

Помимо этого Эпископос отметил существенную роль импортозамещения, которое позволило избежать дефицита иностранных товаров массового потребления и предметов роскоши, также немаловажное значение в поддержании стабильности экономики России сыграли дружественны ей страны, которые отказали выполнять требования США и ЕС.

Однако важнейшей причиной неоправданных ожиданий высшего руководства стран Запада, по мнению обозревателя The National Interest, стало то, что санкции изначально были непродуманными и абсурдными, из-за чего США и европейские страны получили от своей же санкционной политики значительно больше урона, чем РФ.