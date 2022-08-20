Пугачева прислала Садальскому из Латвии подарок с припиской «тайна»

Примадонна решила порадовать своего друга в день рождения и презентовала ему сувенир стоимостью в 9 тысяч рублей.

Примадонна, хотя и обосновалась в Латвии, не забывает о друзьях. В частности, она решила порадовать Стаса Садальского и прислала ему презент.

Как предполагает СтарХит, по всей вероятности, Алла Борисовна хотела приурочить посылку ко дню рождения артиста, который тот празднует 8 августа. Однако духи дошли до именниника только сейчас.

Тем не менее, актер очень доволен сюрпризом - флаконом духов от испанского парфюмера Рамона Монегаля. Он стоит примерно девять тысяч российских рублей, уточняет издание.

"Запомните парни, успешного, уверенного в себе мужчину выделяет не только внешний вид, но и фирменный шлейф аромата. На такие вроде мелочи все девушки оборачиваются", - поделился 71-летний актер.

И добавил, что Пугачева прислала ему подарок с припиской «тайна».

Садальский в теплых отношениях с Примадонной и при этом не переносит ее супруга. Актер часто критикует Галкина и считает: певица и ее избранник - совершенно противоположные друг другу личности.