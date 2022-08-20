«Газпром» объявил о прекращении с 31 августа поставок газа в Европу по «Северному потоку-1»

19 августа «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» в связи с внеплановым техническим перерывом, который продлится с 31 августа по 2 сентября.

По данным «Газпрома», последняя имеющаяся в его распоряжении компрессорная станция «Северного потока-1» требует ремонта. Поставки по «Северному потоку-1» снижены до 20% от пропускной способности.

Перерыв на рубеже августа и сентября еще больше сократит поставки газа в Европу, пострадавшую от энергетического кризиса. «Газпром» сокращает поставки голубого топлива с лета 2021 года, тем самым повышая цены на газ и электроэнергию и вызывая опасения по поводу надежности поставок зимой.

Германия была вынуждена субсидировать Uniper в размере 15 млрд евро, чтобы она могла покупать газ по рекордным ценам за пределами России. Россияне гарантируют, что поставки по «Северному потоку-1» вернутся 3 сентября «при отсутствии технических проблем».

Президент украинского газотранспортного оператора ОГТСУ Сергей Макогон утверждает, что Россия может не восстановить поставки газа по «Северному потоку-1», а если бы захотела их увеличить, то могла бы сразу использовать маршруты через Польшу и Украину.