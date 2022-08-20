Яровая: США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха и Японии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала своё мнение касательно военно-биологической программы Пентагона.

В субботу, 20 августа 2022 года, вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая на заседании Международного антифашистского конгресса обвинила Пентагон в продолжении экспериментов нацистов над людьми, которые осуществлялись Третьим рейхом и Японией во времена Второй мировой войны.

Яровая убеждена, что военно-биологическая программа США является усердно замаскированным аналогом проектов нацистской Германии и милитаристской Японии, доказательством чего являются сотни секретных биолабораторий, которые расположены по всему миру.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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