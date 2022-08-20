На крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе упал украинский беспилотник

Утром в Севастополе прогремел мощный взрыв, информирует украинское информационное агентство УНИАН. Клубы дыма появились над штабом Черноморского флота России.

Сообщается также, что взрывы произошли, в том числе в Бахчисарае и Евпатории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев которого цитируют РИА Новости, заявил, что была атака беспилотника.

"Никто не пострадал", — добавил он.

По словам Развожаева, сбить объект российским силам не удалось. Противоречивую информацию предоставил глава крымских татар Рефат Чубаров — по его словам, беспилотник был сбит и попал в крышу штаба Черноморского флота.

Агентство УНИАН сообщает, что взрыв произошел около 8:17 по местному времени. Территория была оцеплена спецслужбами.

"Россияне в Крыму реагируют на взрыв так же, как и после первой украинской атаки на базу в Саках. Перед Керченским мостом огромные пробки", - сообщил корреспондент Polsat News в Киеве Матеуш Ляхович.

Журналист сообщил, что в течение ночи и утром прозвучала информация о пяти обстрелянных местах, где работала российская ПВО или где было видно задымление.

"Нападение на базу Черноморского флота официально подтверждено россиянами. Беспилотник попал в крышу этого здания, несмотря на то, что российская ПВО работала", - сказал корреспондент.