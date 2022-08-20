Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния под надуманным предлогом объявила сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата.

В субботу, 20 августа 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём пресс-релизе прокомментировала очередные недружественные действия Румынии в отношении России.

Захарова сообщила, что Румыния безосновательно объявила «persona non grata» очередного сотрудника дипломатического представительства в Бухаресте, в очередной раз доказав отсутствие самостоятельности румынских властей, которые выполняют западные корпоративные установки.

Помимо прочего Мария Захарова отметила, что подобные поступки руководства Румынии нельзя оставлять без внимания, ввиду чего Россия будет вынуждена нанести «адекватный» удар в ответ на высылку российского дипломата из Бухареста.