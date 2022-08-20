Politico: США планируют предоставить Украине снаряды M982 Excalibur

Соединённые Штаты намерены поставить на Украину 155-мм управляемые снаряды M982 Excalibur.

В субботу, 20 августа 2022 года, американское новостное издание Politico, ссылаясь на высокопоставленный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о планах Пентагона предоставить Украине для нужд ВСУ снаряды M982 Excalibur к гаубицам.

Отмечается, что поставка 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности входит в новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако даже ориентировочная дата прибытия боеприпасов в Киев неизвестна.