Politico: США планируют предоставить Украине снаряды M982 Excalibur
Соединённые Штаты намерены поставить на Украину 155-мм управляемые снаряды M982 Excalibur.
В субботу, 20 августа 2022 года, американское новостное издание Politico, ссылаясь на высокопоставленный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о планах Пентагона предоставить Украине для нужд ВСУ снаряды M982 Excalibur к гаубицам.
Отмечается, что поставка 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности входит в новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако даже ориентировочная дата прибытия боеприпасов в Киев неизвестна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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