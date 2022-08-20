В Британии заявили, что удар по Запорожской АЭС будет считаться нападением на НАТО
Британский парламентарий Тобиас Эллвуд утверждает, что утечки радиации на Запорожской АЭС затронут статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
В субботу, 20 августа 2022 года, член Парламента Соединённого Королевства Тобиас Эллвуд в своём аккаунте Twitter высказался по поводу нависшей над мировым сообществом угрозы радиационной аварии на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Эллвуд с уверенностью заявил о том, что любая провокация в отношении ЗАЭС будет воспринята блоком НАТО как непосредственное нападение на Североатлантический альянс и затронет 5 статью устава о коллективной обороне, так как выбросы радиации будет угрожать безопасности ряда стран-участниц объединения, что позволит перевести силы блока в режим боевой готовности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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