Что представлял собой личный бордель французского короля Людовика XV

У этого правителя было мало шансов сесть на престол, но после смерти других претендентов он стал единственным наследником трона.

Наследником престола Людовик XV стал в 2 года, а королём - в 5 лет (в 1715 году). Юного государя очень оберегали, и в итоге разбаловали так, что о государственных делах он даже не думал. Его интересовали только девушки и забавы, разоряющие казну.

Женили Людовика XV в 15 лет - на 22-летней дочери короля Польши. После того, как супруга родила ему 10 детей, решила отказать супругу в близости, так как просто не имела сил рожать.

У французского короля и так было немало любовниц, но это заявление вообще развязало ему руки, и он просто потерял счет фавориткам.

Эпоху Людовика XV историки называют "веком женщин" или "правлением трёх юбок", подразумевая занимавшихся политикой фавориток. Самая известная из них - маркиза де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон).

Когда она познакомилась с 35-летним Людовиком, Антуанетте было 23 года. Женщина получила статус официальной фаворитки короля, представляла его на официальных мероприятиях. Жанна заметно влияла на внешнюю и внутреннюю политику страны: миловала и казнила, раздавала титулы и должности, считаясь только со своей выгодой.

Маркизу при дворе ненавидели (считается, что единственного ребенка женщины от короля отравили придворные), но Людовику такая активность любовницы была по душе.

Когда де Помпадур стала слишком "стара" для Людовика XV, она не ушла из жизни короля, а стала руководить "Оленьим парком". Так называли особняк рядом с Версалем, который считался "питомником" для любовниц правителя.

"Олений парк" был своего рода социальным лифтом. Важна были лишь внешность девушки, но никак не происхождение. Мало того, девушкам подбирали женихов, выделяли из казны приданое. Возраст королевских любовниц был от 15 до 17 лет - в соответствии со вкусами короля.

Маркиза де Помпадур скончалась в 1764 году, когда ей было всего 46 лет. После её ухода Людовик XV продолжил посещать "Олений парк", и в итоге нашел собственную смерть - заразился от одной из любовниц оспой и умер 10 мая 1774 года.

Его эпоха длилась 58 лет. Дольше правил лишь Людовик XIV - "король-солнце", который сидел на троне 72 года.