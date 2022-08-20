Sky News: в Британии расследуют дискриминацию в ВВС

Замглавы министерства обороны Великобритании Хиппи анонсировал начало расследования о «позитивной дискриминации» в Королевских ВВС.

В субботу, 20 августа 2022 года, британский телеканал Sky News сообщает, что заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи намерен провести расследование по делу о прекращении приёма на службу в Королевские военно-воздушные силы белых мужчин-новобранцев.

Хиппи намерен выяснить действительно ли в британских ВВС существует «позитивная дискриминация», когда в ряды новобранцев принимаются ишь женщины и представители этнических меньшинств для достижения показательного гендерного и национального разнообразия, которое популярно на Западе и зачастую переходит все границы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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