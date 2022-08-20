В аэропорту на китайском курорте собрались толпы людей, которые требуют отпустить их домой из карантина

2 августа официальные лица сообщили об 11 случаях заболевания COVID-19 в Санье, городе на Хайнане. Эту островную провинцию называют «китайскими Гавайями».

Туристам, оказавшимся в этом регионе, пришлось оставаться под наблюдением и дважды пройти тестирование на коронавирус.

Но и после этого покинуть Хайнань оказалось практически невозможным, поскольку работа общественного транспорта была остановлена, а рейсы отменены.

За последний месяц, в разгар летнего туристического сезона, Китай закрыл популярные туристические направления на Хайнане, Тибете и Синьцзяне после вспышек в этих районах, в результате чего десятки тысяч туристов оказались в затруднительном положении.

В некоторых случаях туристы вынуждены оплачивать свой собственный карантин в отеле. В Санье правительство приказало отелям предлагать 50% скидки гостям, оказавшимся в затруднительном положении.

По сообщениям местных СМИ, несмотря на то, что рейсы были отменены как минимум на неделю, в аэропорту собрались толпы людей, требующих покинуть страну.

Близлежащие места, такие как Хайкоу, столица провинции Хайнань, и Ваннин, популярное место для серфинга, также закрылись, чтобы обуздать распространение вируса.

Для многих китайских туристов поездка на Хайнань была первой за два года пандемии. Теперь они говорят, что в один день люди развлекались на пляже в бикини, а на следующий день пытались сбежать с багажом, но наткнулись на блокировку полиции на трассе.

Жесткость и продолжительность карантина сделали внутренние поездки менее привлекательными. По данным Министерства культуры и туризма Китая, за первые шесть месяцев этого года количество внутренних туристов в стране снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от туризма снизились на 28% за этот период.