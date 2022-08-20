Новое исследование, опубликованное в Lancet Psychiatry, показывает повышенный риск заболеваний мозга из-за коронавируса

Исследование, опубликованное на этой неделе в Lancet Psychiatry, показало повышенный риск некоторых заболеваний головного мозга после коронавируса.

Анализ, проведенный исследователями из Оксфордского университета, основан на данных медицинских карт более 1 миллиона человек по всему миру.

Исследование показало, что через два года после заражения коронавирусом, риск слабоумия, эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита у людей остается на повышенном уровне.

По словам Пола Харрисона, профессора психиатрии Оксфордского университета и старшего автора исследования, среди обнадеживающих аспектов было быстрое разрешение таких симптомов, как депрессия и тревога.

Дэвид Путрино, директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения Mount Sinai Health System в Нью-Йорке, который изучает долговременное воздействие коронавируса с самого начала пандемии, сказал, что исследование выявило некоторые очень тревожные результаты.

Оно показало появление значительных нейропсихиатрических последствий у людей, у которых был COVID, и гораздо чаще, чем у тех, у кого его не было.

Согласно последним правительственным оценкам, от 7 до 23 миллионов человек в США давно болеют ковидом — это общий термин для широкого спектра симптомов, включая усталость, одышку и тревогу, которые сохраняются через недели и месяцы после того, как острая инфекция утихла.

Ожидается, что эти цифры будут расти, поскольку коронавирус становится эндемическим заболеванием.