FDA бьет тревогу по поводу опасности никотиновых жевательных резинок

Федеральные регулирующие органы в четверг выпустили первое в своем роде предупреждение производителю жевательных резинок с никотином, заявив, что они представляют растущий риск для подростков и детей младшего возраста.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что жевательные конфеты со вкусом фруктов от производителя VPR Brands из Флориды могут вызвать отравление никотином или даже смерть, если их съедят маленькие дети.

Регулирующие органы также сослались на недавнее исследование, согласно которому никотиновые конфеты и подобные продукты становятся все более популярными среди старшеклассников.

В заявлении комиссара FDA Роберта Калиффа говорится, что жевательные конфеты с никотином — это кризис общественного здравоохранения.

Производитель VPR Brands продает свои жевательные конфеты квадратной формы как содержащие «никотин без табака».

Предупреждающее письмо FDA дает компании 15 дней на устранение или устранение нарушений. Агентство сообщило, что VPR Brands не обращалась за разрешением на продажу жевательных резинок.

Предупреждения FDA не имеют обязательной юридической силы, но агентство может подать в суд на компании, если они будут проигнорированы.

В прошлом месяце агентство объявило о планах запретить электронные сигареты от Juul, но отложило заказ после того, как столкнулось с юридическим сопротивлением со стороны популярной вейп-компании.