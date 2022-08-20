Запах лимона на 45% снижает количество ошибок при работе за компьютером
Японские ученые не просто исследовали эту проблему, но и предложили ее решение. На основе многочисленных исследований и проведенных опытов, они рекомендуют для восстановления работоспособности использовать ароматерапию.
Так лимон помогает (а именно запах лимона) снизить сонливость, вызванную перенапряжением.
Опытным путем было доказано, что при наличии в офисе запаха лимона количество погрешностей в работе офисного персонала уменьшается вдвое.
Есть и другие варианты ароматерапии. Так например, запах лаванды снижает количество ошибок и опечаток на 20%. Аромат жасмина – на 30%. Но все-таки лидирующие позиции занимает запах лимона – на 50%.
Вот так лимон помогает вам как можно дольше сохранить работоспособность за компьютером.
Нарежьте лимон на дольки и положите около себя на тарелочке во время работы за компьютером и дома, и в офисе.
Опубликовано: Антон Райт
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