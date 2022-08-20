Из-за рекордной инфляции в Великобритании начали продавать продукты в рассрочку

Британская сеть супермаркетов Iceland Foods предлагает своим клиентам беспроцентные кредиты, которые позволяют им платить за продукты в рассрочку в условиях необычно высокой инфляции.

В июле годовой уровень инфляции в Великобритании вырос до 10,1%, сообщили в статистическом управлении (ONS). Это еще один месяц, когда он достиг самого высокого уровня за 40 лет, но впервые с февраля 1982 года стал двузначным.

Уровень инфляции в июле выше, чем ожидали аналитики, которые прогнозируют его на уровне 9,8%, что будет значительным ростом по отношению к уровню июня - 9,4%.

В ONS пояснили, что в настоящее время продукты питания стали самым большим фактором инфляции: цены выросли в июле по сравнению с июлем 2021 года на 12,7%, а в июне рост в годовом исчислении составил 9,8%. Особенно быстро растут цены на основные продукты питания, такие как хлеб, молоко, сыр и яйца.

Британская сеть супермаркетов Iceland Foods решила обратиться к покупателям и предложила беспроцентные кредиты на покупку продуктов. Клиенты должны получать небольшие кредиты в размере от 25 до 100 фунтов стерлингов, которые можно погашать один раз в неделю.

Рост инфляции приводит к тому, что реальная заработная плата в Великобритании снижается все быстрее и быстрее. По данным ONS, в июне реальная заработная плата без премий была на 3% ниже, чем год назад, что является самым большим падением с тех пор, как начала вестись статистика в 2001 году.

Великобритания еще не достигла пика инфляции. Банк Англии, снова повысив процентную ставку в начале августа, заявил, что ожидает, что инфляция превысит 13% в четвертом квартале этого года.