Просмотр фотографий и видео с котами в интернете снижает уровень раздражения, печали и чувства вины
В своей работе профессор Джессика Голл Мирик опросила почти 7000 человек о том, как просмотр видео с кошками повлиял на их настроение.
Также можно смотреть на собак, лошадей, мишек, на всех, кто нравится.
Вспомним хотя бы тот факт, что животных нередко используют для лечения и реабилитации людей.
Уже давно доказано, что общение или наблюдение за животными благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека.
Опубликовано: Антон Райт
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