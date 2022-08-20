Просмотр фотографий и видео с котами в интернете снижает уровень раздражения, печали и чувства вины

В своей работе профессор Джессика Голл Мирик опросила почти 7000 человек о том, как просмотр видео с кошками повлиял на их настроение.

Также можно смотреть на собак, лошадей, мишек, на всех, кто нравится.

Вспомним хотя бы тот факт, что животных нередко используют для лечения и реабилитации людей.

Уже давно доказано, что общение или наблюдение за животными благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека.