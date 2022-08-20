Пилоты Ethiopian Airlines уснули за штурвалом и пропустили посадку

Удивительный случай произошел во время перелета из Судана в Эфиопию. Пилоты самолета так устали, что уснули и пропустили посадку в Аддис-Абебе.

Это должен был быть спокойный перелет из Хартума, столицы Судана, в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии. Однако пассажиров, решивших лететь эфиопскими авиалиниями, ждал неприятный сюрприз.

Как оказалось, в тот момент, когда самолет должен был сближаться с землей, он еще летел на автопилоте на высоте чуть более 11 километров.

Обеспокоенные таким поворотом событий, сотрудники авиадиспетчерской службы аэропорта Аддис-Абебы предприняли несколько попыток связаться с экипажем Boeing 737-800. Однако все они закончились неудачей.

Самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой и только спустя более 25 минут начал маневрировать перед посадкой. К счастью, машина благополучно приземлилась и ни с кем из пассажиров ничего не случилось.

В официальном заявлении авиакомпании пассажирам принесли извинения за сложившуюся ситуацию. Пилоты были отстранены до тех пор, пока вопрос не будет решен.

По неофициальной информации, предоставленной CNN, инцидент произошел из-за истощения пилотов. Они так устали, что просто заснули за штурвалом и пропустили момент посадки.