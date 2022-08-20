У сестры Кейт Миддлтон оказалось больше денег, чем у многих членов королевской семьи
Благодаря успешной карьере писателя, солидным семейным фондам и еще более серьезным семейным фондам ее мужа Джеймса Мэтьюза, состояние Пиппы Миддлтон почти такое же, как у принца Гарри.
Сестра Кейт Миддлтон богаче некоторых членов королевской семьи. Она работала в сфере связей с общественностью и организацией мероприятий, а также в компании своих родителей Party Pieces.
Пиппа написала книгу Celebrate о планировании вечеринок, которая принесла ей аванс в размере 400 000 фунтов стерлингов. В 2016 году вышла ее кулинарная книга.
Компания Кэрол и Майкла Миддлтон Party Pieces очень успешна и помогла семье стать миллионерами. По состоянию на 2013 год семейная компания оценивалась примерно в 30 млн фунтов стерлингов, и десять лет спустя она набирает силу.
Муж Пиппы, Джеймс Мэтьюз, в прошлом профессиональный автогонщик и управляющий хедж-фонда. В настоящее время он является генеральным директором Eden Rock Capital Management, что принесло ему огромное состояние.
Его доля в Eden Capital и деньги, которые он потенциально вывел за последние 16 лет, могут сделать его полумиллиардером или близким к миллиардеру по его собственным заслугам.
Вдобавок ко всему, семья Джеймсов также богата. Они владеют Eden Rock на Сен-Барте — роскошным отелем, куда стекаются знаменитости. Еще у Мэтью есть особняк 18-го века в Ноттингемшире.
Общее состояние Пиппы Миддлтон оценивается примерно в 50 млн долларов. Для сравнения: внучка королевы Зара Филлипс имеет 20 млн долларов, ее второй внук принц Гарри имеет 60 млн долларов, ее дочь Принцесса Анна имеет 30 млн долларов, а ее сын Принц Эдвард имеет 10 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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