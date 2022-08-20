Нарколога Брюна обвиняют в хищении не менее 20 миллионов рублей

Бывший главный нарколог Минздрава России Брюн обвиняется в хищении приблизительно двадцати миллионов рублей у депздрава Москвы, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В субботу, 20 августа 2022 года, пресс-служба прокуратура Москвы сообщила, что бывшему главному психиатру-наркологу Министерства здравоохранения РФ Евгению Брюну выдвинуто уголовное обвинение по факту хищения в особо крупном размере денежных средств столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что Брюну грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет из-за поставок медицинских изделий по завышенным ценам для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ», ввиду чего ущерб депздраву Москвы составил не менее двадцати миллионов российских рублей.