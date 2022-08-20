С 31 августа по 2 сентября поставки по "Северному потоку" будут прекращены
19 августа в "Газпроме" предупредили о полной остановке поставок по газопроводу. До этого момента в работе оставался единственный газоперекачивающий агрегат. На трое суток он будет перекрыт в связи с плановым ремонтом.
Такая ситуация привела к резкому взлету цены на газ - до 2700 долларов за 1 тыс. куб. м.
Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил с инициативой запустить газопровод "Северный поток-2".
Такое предложение стало возможным на фоне сложной ситуации с энергетическим кризисом в стране.
Если поставки российского газа в Германию будут остановлены, страна окажется перед серьезной проблемой в преддверии зимы: оставшихся запасов хватит всего на три месяца.
Сегодня приток газа в Германию по "Северному потоку" уменьшился до 40% от общей мощности газопровода, что привело к крупнейшему газовому кризису.
Поставки газа снизились из-за наложенных на Россию санкций. "Газпром" не может вернуть с техобслуживания турбины, находящиеся в Канаде.
Компании пришлось остановить несколько газоперекачивающих агрегатов, необходимых для обслуживания трубопровода.
Теперь, в конце августа, будет заморожен последний из оставшихся в работе агрегатов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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