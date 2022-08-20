Диетолог Кортни Д'Анджело назвала лучшие варианты завтрака для похудения
Завтрак – очень важный прием пищи, который задает тон всему дню. Но неправильный выбор блюд может сильно навредить похудению.
Диетолог Кортни Д'Анджело советует желающим избавиться от лишних килограммов получать с завтраком необходимые питательные вещества.
Одно из них – это белок. Он нужен для наращивания мышечной массы, сжигания жира, сохранения ощущения сытости надолго.
Чтобы избежать тяги к сладкому и вредным перекусам в течение дня, стоит включить в свой завтрак греческий йогур, творог, бобовые, яйца или овсянку на молоке.
По мере возможности нужно исключать сахар или снижать его потребление до минимума. Это касается и добавления сахара в кофе или чай, и сладкой выпечки или хлопьев на завтрак.
Диетолог рекомендует выпивать по стакану воды сразу после пробуждения и во время завтрака. Это поддерживает гидратацию и помогает организму работать более эффективно.
Одновременно сокращается потребление сладких напитков, а значит, поступление сахара и калорий. Вода также улучшает обмен веществ.
Стоит сделать выбор в пользу цельнозерновых продуктов, например, заменить ими белый хлеб для тостов.
Употребление цельных зерен снижает калорийность и ускоряет метаболизм. В таких продуктах содержится больше клетчатки, которая поддерживает чувство сытости.
Опубликовано: Светлана Репина
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