Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского
Украинские СМИ заподозрили, что Зеленский уволил Арестовича с занимаемой им должности советника Офиса Президента Украины.
В субботу, 20 августа 2022 года, украинский новостной журнал «Украиїнський Тиждень» сообщил о том, что в предоставленных Офисом Президента Украины списках советников Зеленского Арестович не числится ни штатным, ни внештатным советником, так же как и Подоляк.
Примечательно, но Алексей Арестович и Михаил Подоляк ещё не сделали публичного заявления опубликованной украинским издательством информации, однако Арестович ранее обещал, что в случае его увольнения, он продолжит высказывать своё мнение, но уже без цензуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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