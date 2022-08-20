Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского

Украинские СМИ заподозрили, что Зеленский уволил Арестовича с занимаемой им должности советника Офиса Президента Украины.

В субботу, 20 августа 2022 года, украинский новостной журнал «Украиїнський Тиждень» сообщил о том, что в предоставленных Офисом Президента Украины списках советников Зеленского Арестович не числится ни штатным, ни внештатным советником, так же как и Подоляк.

Примечательно, но Алексей Арестович и Михаил Подоляк ещё не сделали публичного заявления опубликованной украинским издательством информации, однако Арестович ранее обещал, что в случае его увольнения, он продолжит высказывать своё мнение, но уже без цензуры.