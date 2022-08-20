В Мариуполе на главу местной администрации Константина Иващенко совершено покушение
В мариупольском зоопарке предотвратили покушение на местного главу военно-гражданской администрации Константина Иващенко.
В субботу, 20 августа 2022 года, ряд российских СМИ сообщили, что у входа в зоопарк Мариуполя была предпринята попытка совершения покушения на жить главы военно-гражданской администрации города Константина Иващенко.
По информации СМИ, близ зоопарка была установлена бомба, однако попытки украинских диверсантов не увенчались успехом, пострадавших нет. Территория близ мариупольского зоопарка оцеплена сотрудниками Народной милиции для расследования произошедшего.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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