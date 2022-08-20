WP: Си Цзиньпин просил Байдена предотвратить поездку Пелоси на Тайвань

Джо Байден отказался от просьбы Си Цзиньпина отговорить Нэнси Пелоси от рабочего визита на Тайвань.

В субботу, 20 августа 2022 года, американская газета «Вашингтон пост» сообщила, что Генсек КПК Си Цзиньпин незадолго до скандальной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой «найти способ удержать ее» от визита в Тайбэй.

Отмечается, что президент Соединённых Штатов Байден в ответ на призывы своего китайского коллеги заявил о том, что у него нет полномочий дабы оказать влияние на Пэлоси, которая невзирая ни на что не отказалась от своего решения встретиться с главой Тайваня Инвэнь.