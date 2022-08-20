Немецкая торговая ассоциация написала канцлеру ФРГ с просьбой отменить санкции против РФ
Спасти немецкую экономику может отмена антироссийских санкций. Свою обеспокоенность ситуацией выразили ремесленники Германии, написав Шольцу открытое письмо.
Санкции против РФ привели к серьезному кризису в стране. Свое мнение по "украинскому" вопросу высказали члены немецкой торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт в открытом письме канцлеру ФРГ:
"Мы как мастера знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим трудом заработанным уровнем жизни в стране ради Украины"
"Если цены продолжат расти, вскоре мы больше не сможем платить за свою жизнь"
В письме ремесленники озвучили такие вопросы: желает ли Олаф Шольц довести страну до разорения, согласится ли он принести Германию в жертву ради Украины?
В поддержку своих убеждений члены ассоциации привели сведения из публикации Transparency International, согласно которым Украина находится на 122 месте по уровню коррупции в 2021 году.
Ремесленники отметили: ни об одной европейской стране нельзя сказать ничего подобного.
Таким образом, по мнению написавших письменное обращение, Украину никак нельзя считать по-настоящему демократическим государством.
"И вы хотите подвергнуть Германию риску из-за этого?"
Помимо отмены антироссийских санкций в письме Шольцу ремесленники предлагают провести переговоры, направленные на решение украинского конфликта.
Опубликовано: Храмова Оксана
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