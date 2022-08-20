Присоединение Финляндии и Швеции дает НАТО ощутимые преимущества на севере
Как показали учения, присоединение к НАТО Финляндии и Швеции принесет военные и территориальные преимущества западному оборонному альянсу.
Это особенно важно, поскольку быстрое таяние Арктики из-за изменения климата пробуждает стратегическое соперничество.
Финляндия, защищаясь от вторжения Советской России накануне Второй мировой войны, полагалась на бойцов на снегоступах и лыжах, искусную маскировку в снегу и лесу, а также на оленей, перевозящих оружие.
Однако обе страны сократили свои вооруженные силы, урезали финансирование обороны и закрыли базы после распада Советского Союза, поскольку страхи времен холодной войны исчезли.
Всего пять лет назад все силы национальной обороны Швеции могли поместиться в один из футбольных стадионов Стокгольма.
Но сейчас Швеция восстановила воинскую повинность и перешла к восстановлению своей армии.
У Швеции есть боеспособный военно-морской флот и высокотехнологичная авиация. Как и Финляндия, Швеция имеет ценную отечественную оборонную промышленность. Это одна из самых маленьких стран в мире, которая производит собственные истребители.
Финляндия в настоящее время заявляет, что может собрать боевые силы численностью 280 000 человек, основанные на почти всеобщем призыве мужчин и большом, хорошо обученном резерве, оснащенном современной артиллерией, боевыми самолетами и танками, большая часть которых принадлежит США.
Опубликовано: Светлана Репина
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