В Турции автобус врезался в автомобили экстренных служб: 15 человек погибли, 22 ранены

Среди пострадавших трое пожарных, двое медработников и двое журналистов. Информационное агентство Ihlas сообщило, что его сотрудники остановились там, потому что видели аварию. Они хотели помочь пострадавшим, сообщает Associated Press.

В результате аварии погибли 15 человек, 22 получили ранения. Местные власти заявили, что все жертвы и жертвы были гражданами Турции.

По данным правительства, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Турции погибло 5362 человека.