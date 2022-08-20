В Турции автобус врезался в автомобили экстренных служб: 15 человек погибли, 22 ранены

По меньшей мере 15 человек погибли и 22 получили ранения в результате аварии на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус врезался в автомобили экстренных служб, работавших на месте другой аварии.

Авария произошла на трассе между Газиантепом и Низипом в юго-восточной части страны. В этот момент, по данным информационного агентства DHA, легковой автомобиль скатился с насыпи и упал в ручей. На место происшествия прибыли машина скорой помощи, пожарная машина и машина вещания информационного агентства Ihlas.

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    Среди пострадавших трое пожарных, двое медработников и двое журналистов. Информационное агентство Ihlas сообщило, что его сотрудники остановились там, потому что видели аварию. Они хотели помочь пострадавшим, сообщает Associated Press.

    В результате аварии погибли 15 человек, 22 получили ранения. Местные власти заявили, что все жертвы и жертвы были гражданами Турции.

    По данным правительства, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Турции погибло 5362 человека.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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