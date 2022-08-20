Китайская компания, обвиняемая в краже дизайна Apple, представила нового робота-гуманоида, похожего на робота Tesla
Китайская Xiaomi создала функционального робота-гуманоида. Но он очень похож на Tesla Optimus.
На прошлой неделе китайская технологическая компания впервые представила CyberOne во время мероприятия в Пекине. Гуманоид смог пройти по сцене и, пообщаться с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем.
Ожидается, что Tesla раскроет более подробную информацию о своем собственном боте в сентябре на втором ежегодном Дне искусственного интеллекта автопроизводителя.
Илон Маск заявил, что Tesla может подготовить прототип Optimus к мероприятию 30 сентября.
Как и Tesla Optimus, CyberOne имеет рост пять футов восемь дюймов. Бот также имеет такой же бело-черный минималистичный дизайн, включая светодиодный экран вместо лица.
Xiaomi также сообщила в своем пресс-релизе, что бот обладает способностью обнаруживать человеческие эмоции — функцию, которую исследовал Маск, утверждая, что бот Tesla может в конечном итоге развить уникальную личность и даже стать компаньоном человека.
CyberOne может двигаться с максимальной скоростью около 2,2 миль в час, что чуть меньше запланированной скорости Теслы в 5 миль в час.
В отличие от дизайна Optimus, у CyberOne есть руки, похожие на варежки, которые могут открываться и закрываться, но, похоже, больше ничего не делают.
За последнее десятилетие Xiaomi неоднократно выпускала смартфоны и внутренние обновления, которые почти неотличимы от программного обеспечения iPhone и iOS от Apple.
Опубликовано: Светлана Репина
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