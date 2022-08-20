«Газпром» неожиданно заявил о прекращении поставок газа в Европу на 3 дня

В пятницу российский государственный энергетический гигант «Газпром» объявил, что закроет газопровод «Северный поток-1» на три дня с 31 августа по 2 сентября.

Компания сообщила, что трубопроводу требуется внеплановое техническое обслуживание. Его работа возобновится в обычном режиме, если не будут обнаружены неисправности.

Европейские цены на природный газ, уже колеблющиеся вблизи рекордных максимумов, выросли на новостях. За последние пять дней они поднялись почти на 19%.

Трубопровод был закрыт на 10 дней в прошлом месяце в рамках планового ежегодного технического обслуживания.

Но ранее «Газпром» урезал потоки газа всего до 20% мощности, ссылаясь на технические проблемы.

Перебои и сокращения поставок вынудили европейские страны искать альтернативные источники энергии и мобилизовать планы нормирования перед зимними месяцами.

Они также изо всех сил пытаются накопить достаточное количество газа в резервуарах для хранения, чтобы использовать его, когда потребность в отоплении возрастет.

США уже заменили Россию в качестве главного поставщика газа в Европу. Покупатели в Азии также увеличили закупки газа, ожидая массового спроса со стороны Европы, которая ищет альтернативные источники.