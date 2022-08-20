Пещера Вайтом стала известной благодаря наличию в ней светящихся паучков

Паучков, которые своим свечением делают стены пещеры похожими на звёздное небо. Если вы захотите посетить эту пещеру, то вам придётся поехать в Новую Зеландию.

Это настоящий шедевр природы, над созданием которого она трудилась миллионы лет. Когда-то на месте теперешних пещер хозяйничал океан. Вода создала здесь таинственные хитросплетения ходов и гротов.

Arachnocampa Luminosa, которых в Новой Зеландии обычно называют просто светлячками (glowworms) — это разновидность грибных комариков рода Arachnocampa.

Комарики Arachnocampa водятся в Новой Зеландии и в некоторых регионах Австралии, а вот вид Arachnocampa Luminosa — эндемичен для Новой Зеландии.

Именно светлячки в пещерах Вайтомо и создают то фантастическое зелено-голубое свечение, которое можно увидеть на всех фотографиях — свечение, превращающее своды гротов в усыпанное мерцающими звездами ночное небо.

Кстати, если кричать или даже просто громко разговаривать в пещере, светлячков можно напугать. И тогда их магические огоньки потухнут, погрузив пещеру в темноту.